Betreutes Wohnen im Bezirk Imst wird verfünffacht

Baulich kein Handlungsbedarf

Aktuell betreuen rund 490 Pflege- und Betreuungskräfte im Bezirk Imst rund 1500 Menschen stationär und mobil in den zehn Alten- und Pflegeheimen sowie in sieben weiteren Pflege- und Betreuungsorganisationen. In der stationären Pflege stehen derzeit 495 Langzeit- und Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung. Nach der Fertigstellung des im Bau befindlichen Pflegeheimes Gurgltal in Imst steigt die Bettenzahl für die stationäre Pflege ohnehin. Im baulichen Bereich werden also keine Notwendigkeiten gesehen.