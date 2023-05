Die Gehälter werden an 130 Mitarbeiter überwiesen

Durch den Liquiditätsengpass hatten sich am Airport viele offene Rechnungen von anderen Betrieben angehäuft. „Die werden jetzt beglichen“, betont Witt. Die K-BV hält nun 46,6 Prozent der Anteile, der Stadt gehören 11,65 Prozent. Beteiligungsreferent Philipp Liesnig fordert eine rasche Generalversammlung: „Die steht der Stadt zu.“ Die Suche nach einem neuen Geschäftsführer läuft. Am 22. Mai werden Martin Gruber (VP), K-BV und die Stadt die Call-Option ziehen, die im vierten Anlauf endlich auch von LH Peter Kaiser unterstützt werden soll. Damit könnte Lilihill (hält derzeit noch 41 Prozent der Anteile) am Airport Geschichte sein.