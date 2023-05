Flughafen: Liesnig erstellt Zehn-Punkte-Plan

„Vernünftige Trennung“

Und was hält die Opposition davon? Die Freiheitlichen Kärnten thematisierten den Flughafen in einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag um 10.30 Uhr. Landes- und Klubobmann Erwin Angerer warnt erneut vor einem jahrelangen Rechtsstreit mit Lilihill: „Anstatt Lösungen zu finden, bereitet sich die Regierung auf einen Rechtsstreit vor, um den Flughafen so nachhaltig zu beschädigen, dass er am Ende zugesperrt werden muss.“ Angerer stellt die Frage in den Raum, warum man sich nicht um eine vernünftige Trennung bemühe. „Es soll endlich wieder der Passagier im Mittelpunkt stehen!“