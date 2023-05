Passagierzahl: Zahlt sich Airport Klagenfurt aus?

Was ist mit dem Ryanair-Abenteuer?

Oft hat man in den letzten Tagen gehört, dass mit Lilihill auch das Ryanair-Abenteuer in Klagenfurt beendet wäre. „Das stimmt nicht“, betont Österreich-Chef Andreas Gruber. „Wir haben hier ein mehrjähriges Investment vor. Ryanair hat die Verträge mit dem Flughafen gemacht, nicht mir Lilihill. Wir fliegen weiterhin konstant unser Programm. Ich hätte nur gerne, dass das Theater um den Flughafen aufhört und wieder der Passagier in den Mittelpunkt rückt.“