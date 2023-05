Airport-Profi soll jetzt den Steigflug einleiten

Nach den jüngsten Turbulenzen scheint es endlich einen konkreten Fahrplan für die Weiterführung des Flughafens Klagenfurt zu geben. Mittels Eilüberweisung haben K-BV und Stadt Klagenfurt weitere Anteile an sich gerissen und die Mehrheit am Airport übernommen. Die Eintragung ins Firmenbuch soll in Kürze erfolgen. Spätestens am Dienstag kann die (alte) Geschäftsführung mit der Kapitalerhöhung von 3,7 Millionen Euro den Flughafen-Mitarbeitern die immer noch ausstehenden Gehälter auszahlen. Ein Kassasturz wird vorbereitet.