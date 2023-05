Gratis Frühstück in allen Volksschulen Klagenfurts

Ab Herbst würden 16 Volksschulen in Klagenfurt in die Aktion aufgenommen, kündigt der Volkshilfe-Chef an. „Wir stocken die Mitarbeiter für das Frühstück kräftig auf. Die Schulddirektion muss immer zustimmen. Denn schulfremde Personen bringen das Gebäck. Bisher wurde es von den Schulkindern fantastisch angenommen. So wachsen sie noch besser zusammen. Das Projekt kostet aber Herbst zwar viel mehr. Es ist toll, dass es die Politiker und die Caritas möglich machen. Denn kein Schulkind soll mehr Hunger haben.“ Und Wiedenbauer geht sogar noch einen Schritt weiter.