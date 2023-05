Hangrutsch in Vorarlberg: Häuser einsturzgefährdet

Hang rutscht seit Ende April

Ende April war im Bereich Hochreute/Halbenstein ein Waldhang auf ungefähr 150 Metern Breite in Bewegung geraten. Bäume wurden geknickt, Geröll durch den Wald geschoben. Anrainer alarmierten die Polizei, weil beunruhigender Lärm aus dem Wald zu hören war. Wegen des Erdrutsches waren 39 Personen aus ihren Häusern vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Zwar konnten die Menschen bald wieder in ihre Häuser zurückkehren, doch beruhigte sich die Situation nicht. Durch das anhaltende Regenwetter hat sich die Lage in den vergangenen Tagen weiter verschärft.