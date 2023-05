Warum Amateur-Funker bei Krisen unverzichtbar sind

Wir konnten gar nicht so schnell schauen – sie haben uns im Nu mitten im Wald ein WLAN aufgebaut.“ – Thomas Hauser erinnert sich an einen Katastropheneinsatz in Slowenien, bei dem „ohne engagierte Amateurfunker gar nichts mehr gegangen wäre.“ Strom gab es in ganzen Regionen nicht, übliche Kommunikationswege waren verstummt. „Aber wir konnten per Funk mit der Leitstelle in Tulln in Kontakt treten und auch der Austausch mit den Einsatzkräften war gesichert“, so der Geschäftsführer des NÖ Zivilschutzverbandes.