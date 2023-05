Schuppen in Flammen, Mann erlitt Verbrennungen

Es war gegen 16.30 Uhr, als der Passant beim Haus eines 58-Jährigen Sturm läutete. Im Schuppen, der direkt an das Wohngebäude angebaut ist, hatte es zu brennen begonnen. Der Schwiegersohn des Hausbesitzers und der Fußgänger versuchten gemeinsam, das Feuer mit Wasser aus Kübeln zu löschen. Ihnen gelang es noch, ein Moped in Sicherheit zu bringen. Bei dem Einsatz erlitt der 34-Jährige erhebliche Verbrennungen an den Händen und im Gesicht.