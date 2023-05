Kreml: Bewohner sollen aus Region Charkiw fliehen

Zivile Opfer verhindern

Nun schrieb die „Verwaltung“ des annektierten Teils der Region Charkiw, es sei besser, sich nicht weiter in dem Gebiet aufzuhalten, bis wieder „günstige Lebensbedingungen geschaffen“ seien. Die Behörden weisen darauf hin, dass die „Empfehlung mit dem verstärkten Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte in Zusammenhang stehe“ und man zivile Opfer verhindern wolle. Für den Fall einer Evakuierung wird den Anwohnern darin „jegliche notwendige Hilfe und Unterstützung bei den weiteren Schritten“ in Aussicht gestellt.