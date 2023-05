„Putin kann sich das nicht gefallen lassen!“

Wann startet die Gegenoffensive?

Insgesamt glaubt Mangott, dass Bachmut „nur ein Nebenschauplatz“ sei. Die eigentliche Bodenoffensive werde eher in der Region Saporischschja in der Südukraine stattfinden. Obwohl der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj sagt, dass die große Gegenoffensive noch dauern könnte, glaubt Mangott nicht so recht daran: „Das könnte eine Finte sein. Sie kann eigentlich jederzeit beginnen!“.