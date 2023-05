Ukraine trifft russische Ziele 100 km hinter Front

In den letzten Tagen verdichten sich die Hinweise, dass die ukrainische Gegenoffensive im russischen Angriffskrieg beginnt. Darüber hat nun US-Außenminister Antony Blinken mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba gesprochen. Am Freitag erörterten Blinken und Kuleba am Telefon die laufenden Vorbereitungen für eine ukrainische Gegenoffensive. Schwerpunkt war, wie die internationalen Partner am besten zum Erfolg der Offensive beitragen könnten, teilte das US-Außenministerium mit.