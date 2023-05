Rothosen wollen die Negativspirale aufhalten

Von der Niederlage zuletzt in Kapfenberg hat sich der FC Dornbirn gut erholt, die Trainingswoche war laut Coach Thomas Janeschitz sehr gut. Was äußerst wichtig ist, denn mit hängenden Köpfen dürfen die Rothosen nicht in die verbleibenden Runden gehen. Auch wenn sie aus den letzten sechs Spielen nur drei Punkte holten. „Wir müssen diese Negativspirale aufhalten“, sagt der Trainer der Rothosen, „und wieder zu den einfachen Sachen zurückkehren. Acht Teams sind im Moment im Abstiegskampf, wir wollen da schnellstmöglich nicht mehr dazugehören.“