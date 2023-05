Wo Sie im Tresorraum Zähne putzen können

Wenn‘s um außergewöhnliche Fotopunkte für Social Media geht, werden Tourismusregionen auf der ganzen Welt kreativ. Dabei muss man gar nicht immer so weit reisen. So sorgen etwa Michael Klein und Sarah Schubert im „La Sonett“ in Gmunden nicht nur am Teller für das gewisse Etwas, sondern auch in den zum Betrieb gehörenden Apartments.