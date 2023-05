Kelag besiegelt den Einstieg in die Windkraft

Das ist ein Meilenstein in der Geschichte der Kelag, die heuer ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert: Der Stromanbieter steigt in die Windkraftnutzung in Kärnten ein. Der Konzern erwirbt acht Windräder im Lavanttal vom Unternehmen ECOwind, eine Tochtergesellschaft der BayWa r.e. „Wir freuen uns, das Windkraftprojekt Steinberger Alpe und Soboth an unseren langjährigen Partner zu veräußern“, sagt ECOwind-Geschäftsführer Johann Janker. Österreich will sich ja bis 2030 zu 100 Prozent mit eigenem Ökostrom versorgen und gehört somit zu den Vorreitern in Europa. Janker: „Mit diesen und weiteren Projekten wollen wir dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen.“