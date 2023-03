Gegenwind für grüne Idee für die Nockberge

Weder die Teuerung, noch das Asylthema werden im Kärntner Wahlkampf aktuell so emotional diskutiert wie das Thema Windkraft. „Windräder sind Symbole der Freiheit! Skigebiete bieten eine gute Infrastruktur dafür - auch weil sie nicht mehr naturbelassen sind“, sagte die Spitzenkandidatin der Grünen, Olga Voglauer, bei ihrer ersten „Elefantenrunde“. „Wo viel Wind weht, bieten sich Windräder an; in Bad Kleinkirchheim gibt es schon erste Gedanken zu diesem Thema.“