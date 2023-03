„Bilanziell klimaneutral reicht einfach nicht!“

Keine fossile oder gar nukleare Energie mehr in Kärnten bis 2025 - dieses ehrgeizige Ziel hatte sich Kärnten 2014 mit dem Energiemasterplan „eMAP 2025“ gesetzt. Also nur noch zwei Jahre, um die Energiewende zu schaffen. Doch in der Realität sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Das geht auch aus der eigenen Klimastudie des Landes hervor. Rein rechnerisch decken wir zwar unseren Strombedarf völlig CO2-neutral, müssen im Winter aber einen Strommix importieren. Beim Heizen steht Kärnten noch schlechter da - im gesamten energetischen Endverbrauch schafften wir 58,8 Prozent. Da fehlt bislang noch einiges.