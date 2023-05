Familien radeln und klingeln gegen Radwegsperre

„Der wichtigste Radweg ist uns genommen worden und wir möchten mit der Aktion zeigen, dass viele Radfahrer betroffen sind“, sagt Max Steiner aus Altenmarkt. Er lädt am Samstag um 10 Uhr zum gemeinsamen Radausflug vom Gemeindeamt Altenmarkt zum Gemeindeamt Flachau ein. Am Start sowie am Ziel will er mit einem Klingelkonzert auf das Problem aufmerksam machen.