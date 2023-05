Ex-Chef bleibt zur Salzburger Obus-Krise stumm

Immer noch nicht liegen alle Fakten am Tisch

Gerade einmal einen Tag vor der vergangenen Ausschusssitzung wurde an einem Sonntag dem ehemaligen Obus-Chef der Salzburg AG, Gunter Mackinger, quasi ein Maulkorb verhängt und er vom Unternehmen an seine Verschwiegenheitspflicht erinnert. „Wir hatten wochenlang viele Fragen vorbereitet und konnten diese dann gar nicht stellen“, sagt SALZ-Gemeinderat Christoph Ferch, der Vorsitzender des Kontrollausschusses ist.