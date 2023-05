Marderbären können nicht springen

Es wäre dem Fußacher von Herzen zu wünschen, dass sein Karriereweg in Ohio weiter bergauf geht. Garantiert ist das aber keineswegs. Zwar beweist die Bregenzer 400-Meter-Spezialistin Anna Mager an der University of Tulsa gerade, dass sich der Gang in die US-College-Leichtathletik positiv auf die Leistung auswirken kann. Allerdings ist die 21-Jährige gefühlt die erste und einzige Ländle-AthletIn in den vergangenen zwanzig Jahren, bei der sich der Umzug in die Staaten positiv auswirkte.