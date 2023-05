„Air Ayodeji“ steht vor dem Abflug nach Cincinnati

Zwei EM-Chancen warten

Bevor „Air Ayodeji“ in rund drei Monaten über den Großen Teich abheben wird, steht aber in Europa noch einiges an. „Ein erster Höhepunkt ist bereits im Juni die Mannschafts-EM in Polen. Ein weiterer dann die U23-Europameisterschaft in Finnland“, erklärt der TS Höchst-Leichtathlet, der sich beim Gugl-Indoor-Meeting in Linz am 1. Februar mit einem 7,61-Meter-Satz für die Titelkämpfe in Espoo Mitte Juli qualifiziert hatte. Bisher war er nur einmal in einem Wettkampf weiter gesprungen - am 7. August 2020 in Gisingen, als er mit 7,71 Metern einen österreichischen U18-Rekord aufstellte.