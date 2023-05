Nehammer: „Arbeit und Leistung verhindern Armut“

Kaufkraft erhalten

In Spanien sei die Kaufkraft im Gegensatz zu Österreich etwa gesunken. Nehammer ist es wichtig, den Wettbewerb sicherzustellen. Die beschlossene Steuerreform greife beispielsweise auch bei höheren Löhnen noch, er würde sich zudem eine Reform des Arbeitslosengeldes wünschen, die zuerst einen höheren und später einen niedrigeren Beitrag vorsieht. In Bezug auf die Kaufkraft, sprach Moderator Armin Wolf Nehammer unter anderem auf eine mögliche Mehrwertsteuer für Lebensmittel an. Diese ist laut dem Kanzler keine Garantie, dass die Preise tatsächlich fallen. Als Beispiel nannte er Ungarn, wo die Konsumentin oder der Konsument gar nicht profitiert hätten. Er sprach sich hingegen für mehr Transparenz der Preise aus - wie im Regierungspaket vorgesehen.