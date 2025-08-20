Alaba-Dilemma: „Es sieht nicht gut aus, aber …“

Kein Markt für Alaba?

Laut spanischen Medien soll sich inzwischen auch Real-Madrid-Boss Florentino Perez eingeschaltet und Alabas Berater Pini Zahavi kontaktiert haben. „Nachdem die Rückkehr in der vergangenen Saison so schwierig und wenig zufriedenstellend verlaufen war, hätte der Verein sicherlich nichts gegen einen Wechsel Alabas. Da Real in diesem Sommer relativ viel ausgegeben, aber noch nichts eingenommen hat, ist man natürlich bestrebt, Spieler abzugeben und da gehört Alaba neben Rodrygo zu den ersten Verkaufskandidaten, zumal er zu den absoluten Topverdienern gehört“, schildert Journalist Edin Soso, der mit seinen Kollegen von „Real Total“ hautnah an den „Königlichen“ dran ist, gegenüber „sportkrone.at“. „Andererseits scheint es für ihn keinen Markt zu geben bzw. auch und gerade wegen des sehr hohen Gehalts.“