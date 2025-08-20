Bruchbude als großer Trumpf in Europa

Einstiger Bayern-Flop steht vor nächster Leihe
Zurück zu Förderer?
Einst spielt er für seinen Heimatklub Györ, später holt er mit Rapid den Titel, spielt in der Champions League. György Korsos erwartet in der Conference League ein enges Duell seiner beiden Ex-Teams. Stadion und Rasen der Ungarn sind in einem desolaten Zustand.
Vor einem Jahr hat ETO Györ alles riskiert, als Schlusslicht der ungarischen Liga in der Länderspielpause fünf Neue geholt. Landete nach einer Aufholjagd als Aufsteiger auf Platz vier und nun sogar im Play-off zur Conference League: „Das hat auch mich überrascht“, offenbart György Korsos, der dem Duell gegen Rapid entgegenfiebert.
Kommentare
