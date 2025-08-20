Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rapid-Gegner Györ

Bruchbude als großer Trumpf in Europa

Fußball National
20.08.2025 12:30
Während viele Stadien heutzutage moderne Arenen sind, ist die Heimstätte von Rapids Gegner Györ ...
Während viele Stadien heutzutage moderne Arenen sind, ist die Heimstätte von Rapids Gegner Györ nicht in bestem Zustand.(Bild: GEPA)

Einst spielt er für seinen Heimatklub Györ, später holt er mit Rapid den Titel, spielt in der Champions League. György Korsos erwartet in der Conference League ein enges Duell seiner beiden Ex-Teams. Stadion und Rasen der Ungarn sind in einem desolaten Zustand.

0 Kommentare

Vor einem Jahr hat ETO Györ alles riskiert, als Schlusslicht der ungarischen Liga in der Länderspielpause fünf Neue geholt. Landete nach einer Aufholjagd als Aufsteiger auf Platz vier und nun sogar im Play-off zur Conference League: „Das hat auch mich überrascht“, offenbart György Korsos, der dem Duell gegen Rapid entgegenfiebert.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
206.715 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
186.921 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
171.631 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3113 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1398 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Mit Rocky und Alcaraz
Sturms Extra-Doping für das Millionen-Spiel
Krone Plus Logo
Rapid-Gegner Györ
Bruchbude als großer Trumpf in Europa
Dominik Fitz
Tränen zum Abschied und Warten auf das Visum
Schon vor Saisonstart
„Sagen wir es einmal so …“ Hamann zählt Ilzer an
Krone Plus Logo
Fjörtoft im Interview
„Liebe Grazer, packt eure warmen Pullover ein!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf