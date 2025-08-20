Bruchbude als großer Trumpf in Europa

Vor einem Jahr hat ETO Györ alles riskiert, als Schlusslicht der ungarischen Liga in der Länderspielpause fünf Neue geholt. Landete nach einer Aufholjagd als Aufsteiger auf Platz vier und nun sogar im Play-off zur Conference League: „Das hat auch mich überrascht“, offenbart György Korsos, der dem Duell gegen Rapid entgegenfiebert.