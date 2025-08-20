Betrunken: Schreckhafter Traktorfahrer auf Abwegen

Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 18.40 Uhr im Gemeindegebiet von Zöblen. Der 68-jährige Deutsche war mit seinem Traktor auf der B199 Tannheimer Straße in Richtung Tannheim unterwegs. „Laut Eigenangabe erschrak er aufgrund eines schnell entgegenkommenden Pkw“, heißt es vonseiten der Ermittler.