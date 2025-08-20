Betrunken: Schreckhafter Traktorfahrer auf Abwegen

Kurioser Unfall am Dienstagabend im Tiroler Tannheimer Tal: Ein 68-jähriger Traktorfahrer ist offenbar aufgrund eines entgegenkommenden Autos derart fest erschrocken, dass er die Kontrolle verlor und über den Straßenrand hinausgeriet. Der Lenker erlitt Verletzungen – ein Alkotest ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung.
Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 18.40 Uhr im Gemeindegebiet von Zöblen. Der 68-jährige Deutsche war mit seinem Traktor auf der B199 Tannheimer Straße in Richtung Tannheim unterwegs. „Laut Eigenangabe erschrak er aufgrund eines schnell entgegenkommenden Pkw“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Durch den Unfall erlitt der Traktorfahrer leichte Verletzungen.
Bei Bremsmanöver Kontrolle verloren
Im Zuge des sofort eingeleiteten Bremsmanövers sei der Traktor über den rechten Fahrbahnrand hinausgeraten. Das landwirtschaftliche Gefährt habe dabei mehrere Verkehrsleiteinrichtungen beschädigt.
Alkotest verlief positiv – Anzeige!
Brisant: Ein beim 68-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung. Durch den Unfall habe er leichte Verletzungen erlitten. Entsprechende Anzeigen folgen.
