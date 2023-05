Warum Anti-Teuerungs-Paket so lange gebraucht hat

Nach harscher Kritik: Kanzler Nehammer (ÖVP) will am heutigen Mittwoch ein Maßnahmen-Paket präsentieren. Er will bei den Energiekosten ansetzen, weil diese die Inflation in allen Bereichen treiben. Dass das Anti-Teuerungs-Paket auf sich warten ließ, hat laut einem Vertrauten von Nehammer einen bestimmten Grund.