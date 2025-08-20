Marius Borg Høiby: Erstes Statement nach Anklage

Haakon brach sein Schweigen

Auch Kronprinz Haakon, der seit 2001 mit Mette-Marit verheiratet ist, brach bereits sein Schweigen zu Marius‘ Anklage. Am Dienstag sagte der 52-Jährige während eines Termins in Trondheim: „Jetzt wissen wir, wie die Anklage aussehen wird. Das Gericht wird entscheiden, wie es am Ende aussehen wird. Jeder, der in diesen Fall involviert ist, findet es wahrscheinlich herausfordernd und schwierig. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Aufgaben auf bestmögliche Weise zu erledigen.“