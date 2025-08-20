Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

10 Jahre Haft drohen

Marius Borg Høiby: Erstes Statement nach Anklage

Royals
20.08.2025 12:24
Marius Borg Høiby meldete sich über seine Anwälte nach der Anklage wegen vierfacher ...
Marius Borg Høiby meldete sich über seine Anwälte nach der Anklage wegen vierfacher Vergewaltigung erstmals zu Wort.(Bild: APA/Håkon Mosvold Larsen / NTB)

Anfang der Woche wurde bekannt, dass Marius Borg Høiby wegen vierfacher Vergewaltigung angeklagt wird. Jetzt äußerte sich der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, dem nun bis zu zehn Jahre Haft drohen, über seine Verteidiger zu den schweren Vorwürfen. 

0 Kommentare

Neben den Vorwürfen der vierfachen Vergewaltigung werden dem 28-Jährigen noch weitere 28 Straftaten vorgeworfen, darunter tätliche Angriffe, aber auch häusliche Gewalt, Freiheitsberaubung, Vandalismus und Verstöße gegen ein Kontaktverbot.

Zudem habe er laut Anklage die Genitalien von Frauen ohne ihr Wissen oder ihre Einwilligung gefilmt. Das gab Generalstaatsanwalt Sturla Henriksbo am Montag bekannt. 

„Sehr schwerwiegende Anklage“
Nun gab Marius über sein Anwaltsteam eine erste Stellungnahme nach der Anklage ab. „Es handelt sich um eine sehr schwerwiegende Anklage“, erklärte sein Anwalt Petar Sekulic gegenüber dem norwegischen Sender „NRK“. „Das sieht er auch selbst so. Er wird nun wie zuvor kooperieren und seine Aussage machen, um den Fall bestmöglich aufzuklären.“

Marius Borg Høiby drohen bis zu zehn Jahre Haft. Laut seinen Anwälten will der Sohn von ...
Marius Borg Høiby drohen bis zu zehn Jahre Haft. Laut seinen Anwälten will der Sohn von Mette-Marit „wie zuvor kooperieren“.(Bild: Aaserud, Lise / NTB)

Marius zweite Verteidigerin, Ellen Holager Andenaes, bestätigte zudem erneut, dass er sich schuldig bekenne, die Wohnung seiner Ex-Freundin im August des letzten Jahres unter Drogeneinfluss beschädigt und gegenüber der jungen Frau gewalttätig geworden zu sein. „Aber ansonsten bestreitet er mehr oder weniger die strafrechtliche Schuld für alle Vergehen“, so die Anwältin, die ergänzte: „Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Es wird vor Gericht entschieden.“

Haakon brach sein Schweigen
Auch Kronprinz Haakon, der seit 2001 mit Mette-Marit verheiratet ist, brach bereits sein Schweigen zu Marius‘ Anklage. Am Dienstag sagte der 52-Jährige während eines Termins in Trondheim: „Jetzt wissen wir, wie die Anklage aussehen wird. Das Gericht wird entscheiden, wie es am Ende aussehen wird. Jeder, der in diesen Fall involviert ist, findet es wahrscheinlich herausfordernd und schwierig. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Aufgaben auf bestmögliche Weise zu erledigen.“

Über Marius wollte Haakon allerdings nicht sprechen, betonte: „Wenn es um den Fall selbst geht, gibt es andere, die meiner Meinung nach besser in der Lage sind, Fragen zu beantworten.“

Marius darf „nicht nachsichtiger oder härter behandelt werden“
Høiby stammt aus einer früheren Beziehung Mette-Marits. Er wuchs zusammen mit den beiden gemeinsamen Kindern des Kronprinzenpaares – Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus – auf. Anders als seine Halbgeschwister bekleidet Høiby keine offizielle Funktion im norwegischen Königshaus.

Marius wuchs mit seinen Halbgeschwistern Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus ...
Marius wuchs mit seinen Halbgeschwistern Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus auf, hat aber keine offizielle Funktion im norwegischen Königshaus.(Bild: AFP/LISE ASERUD)

„Die Tatsache, dass Marius Borg Høiby ein Mitglied der königlichen Familie ist, darf natürlich nicht bedeuten, dass er nachsichtiger oder härter behandelt werden sollte, als wenn andere ähnliche Taten begangen hätten“, betonte Generalstaatsanwalt Henriksbo am Montag.

Lesen Sie auch:
Kronprinzessin Mette-Marit begeht am Dienstag ihren 52. Geburtstag, zum Feiern ist ihr wegen ...
„Herausfordernd“
Haakon bricht Schweigen zu Anklage gegen Marius
19.08.2025
Sohn von Mette-Marit
Vierfache Vergewaltigung: Skandal-Royal angeklagt
18.08.2025

Seinen Angaben zufolge soll der Angeklagte die ihm zur Last gelegten vier Vergewaltigungen in den Jahren 2018, 2023 und 2024 begangen haben – dabei die letzte, nachdem bereits offizielle Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden waren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
206.715 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
186.921 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
171.631 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3113 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1398 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Mehr Royals
10 Jahre Haft drohen
Marius Borg Høiby: Erstes Statement nach Anklage
„Herausfordernd“
Haakon bricht Schweigen zu Anklage gegen Marius
Sohn von Mette-Marit
Vierfache Vergewaltigung: Skandal-Royal angeklagt
Imposante „Waldhütte“
Hier bauen William & Kate ihr „Für-immer-Zuhause“!
Bye-bye, pink Cottage!
William & Kate: Palast bestätigt aufregende News
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf