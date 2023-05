„Wenn VdB Kickl verhindert, droht Staatskrise!“

Erfolgreiche FPÖ, unbeliebter Kickl

Wird sich der Erfolg der FPÖ mit den miserablen Vertrauenswerten von Herbert Kickl ausgehen? Der FPÖ-nahe Kommunikationsexperte Christoph Pöchinger erklärt: „Polarisierung ist gar nicht so schlecht für einen Politiker“. Die FPÖ sei als „klassische, rechte Partei“ in den aktuellen Themen hochgradig glaubwürdig. Außerdem prognostiziert er: „Die SPÖ wird in Zukunft keine große Rolle mehr spielen“.