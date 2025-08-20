Streit um vernachlässigte Hunde landet vor Gericht

Beide Hunde eingefordert

Nach dem ersten Schock war für Elisabeth P. klar: Sie will die Hunde behalten. Der Welpe stünde ihr als „Deckgebühr“ ohnehin zu. Doch Herr K. hatte anderes im Sinn – zum großen Schock der Züchterin forderte er beide Tiere ein. „Er wollte mir nur etwas für die Pflege der Hündin zahlen. Da Monty aber fast gestorben wäre, kam es für mich nicht infrage, ihm die Tiere wieder zu überlassen. Schließlich forderte er, ich solle 4000 Euro zahlen, damit ich die zwei behalten kann. In einem von ihm aufgesetzten Kaufvertrag war die Rede davon, dass beide Tiere bei bester Gesundheit seien, was ja ganz offensichtlich nicht so war.“