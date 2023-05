Rauch hält von Ambulanzgebühr „gar nichts“

In Österreich wird wieder über eine Ambulanzgebühr diskutiert. Damit ist gemeint, dass Patientinnen und Patienten selbst die Kosten übernehmen sollen, wenn sie sich ohne eine Überweisung oder ohne ein Notfall zu sein, in einem Krankenhaus behandeln lassen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) äußerte sich am Mittwoch ablehnend.