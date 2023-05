Verprügelten Frauen Taxlerin mit Baseballschläger?

Eigentlich war es eine Lappalie, die im Oktober des Vorjahres in Kufstein offenbar zu einer unfassbaren Gewaltattacke geführt hatte. Weil eine Taxifahrerin (39) angeblich ohne zu blinken auf die Fahrbahn einbog und dabei einen Wagen schnitt, sollen die Pkw-Lenkerin (32) und deren Lebensgefährtin (28) völlig durchgedreht sein. „Die Fahrerin schlug mir so heftig ins Gesicht, dass ich eine Prellung am Unterkiefer und einen Tinnitus erlitten habe“, erklärte die Taxlerin nun in Innsbruck vor Gericht.