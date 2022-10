Taxlerin von Paar mit Baseballschläger attackiert

Unfassbare Gewaltattacke am späten Donnerstagabend in Kufstein in Tirol: Eine 39-jährige Taxifahrerin wurde von einem unbekannten Pärchen mit einem Baseballschläger angegriffen und verletzt. Ein mutiger Passant schritt ein und konnte weitere Angriffe auf die Frau verhindern. Die Täter konnten schließlich untertauchen. Nun werden vonseiten der Polizei dringend Zeugen gesucht.