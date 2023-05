Musikalisch Wanderreisen durch fünf Orte

11. Juni: Finkenstein

Die Traditionen und die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder stehen auch am 11. Juni in Finkenstein am Faaker im Mittelpunkt: Neben volkskulturellen Höhepunkten entlang der kleinen Weinbergrunde erwarten die Gäste „Plättenfahrten“ zur Insel im Faaker See, wo Kärntner Mundartliteraten gelauscht oder regionale Spitzenkulinarik am Bauernmarktgelände verkostet werden kann.