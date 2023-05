Gipfel: Regierung versagt bei Preissenkungen

Es wurden viele Ideen hin und her gewälzt. Auch das französische Modell, das der am Montag nicht anwesende Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) andenkt: Preissteigerungsverzicht der Lebensmittelkonzerne.

Doch funktioniert das in Frankreich nicht reibungslos. Ein wichtiger Player spielt nicht mit, die Inflation steigt. Frankreich will das Modell dennoch verlängern. Die „Krone“ erfuhr, dass österreichische Konzerne dafür wären - und dafür sorgen könnten, dass die Entlastung auch bei den Kunden ankommen würde.