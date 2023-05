„Skandalös“: SPÖ-FPÖ-Allianz gegen Bundesregierung

Kickl schießt sich auf Minister Rauch ein

Ganz besonders scharf ins Gericht geht er mit Sozialminister Johannes Rauch (Grüne). „Seine Aussage, dass man nicht erwarten kann, dass ,übermorgen die Lebensmittelpreise um zwanzig Prozent sinken werden‘, ist geradezu skandalös. Das ist eine Verhöhnung der Menschen, denn sie leiden schon seit einem Jahr unter der Rekordteuerung“, so der FPÖ-Chef. Es zeige sich ganz klar, dass sich diese Regierung für dieses gravierende Problem nicht interessiere. „denn all das, was hier an Fakten präsentiert wurde, ist in Wahrheit seit Monaten bekannt.“