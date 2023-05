Handel vs. Regierung: Woran es bisher scheitert

Mehr Supermärkte, Energie teurer, weniger Volumen, mehr Bio

Was läuft nun etwa in Deutschland anders als in Österreich? So einiges. Allen voran bringt der Handel immer wieder Kosten für „Energie, Miete und Steuern“ ins Spiel. Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, andere Lohnkosten, höhere Transportkosten, mehr regionale und Biolebensmittel in Österreich sowie eine „kleinstrukturierte“ Landwirtschaft. Auch würden internationale Markenkonzerne in Österreich - einem Markt „mit weniger Mengenvolumen“ - weitaus höhere Einstandspreise verlangen als in Deutschland.