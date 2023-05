Spiderman mit Innenminister auf wichtiger Mission

Die ganz Kleinen sind die ganz Großen

Die gesamte Aktion soll in erster Linie natürlich den tristen Krankenhausalltag unterbrechen und den jüngsten in der Klinik ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Hier auf dieser Station liegen schwer kranke Kinder, deren so frische Leben schon von chronischen Krankheiten bestimmt werden. Ihnen soll gezeigt werden, dass all ihre Idole nur für sie, die wahren Superhelden, gekommen sind.