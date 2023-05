Älteres Ehepaar tot aus Brandruine geborgen

Kurz nach 18 Uhr ging am Freitag bei der Feuerwehr Alarm ein: Feuer in einem Wohnhaus in Seewalchen am Attersee. Schnell wurde das Ausmaß ersichtlich - das Einfamilienhaus stand in Vollbrand. 16 Feuerwehren und rund 200 Einsatzkräfte rückten zum Großeinsatz aus und kämpften die ganze Nacht lang gegen die Flammen an.