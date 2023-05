Haus in Vollbrand: Zwei Bewohner werden vermisst

Um 18.14 Uhr war via Landesleitzentrale ein Großalarm der Stufe 2 ausgerufen worden. Nachbarn hatten offenbar bemerkt, wie aus einem Einfamilienhaus in einer Siedlung in Seewalchen/A. dunkle Rauchwolken aufstiegen. Elf Feuerwehren wurden daraufhin an den Brandort beordert, sie begannen sofort mit Löscharbeiten