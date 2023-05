Majestät Charles und Kärntens Musikbotschafter

Auch von Königin Sofia von Spanien empfangen

Zuvor trat Schollum zehn Jahre lang mit dem weltberühmten Geigenvirtuosen Lord Yehudi Menuhin auf. „Es gab über 100 Konzerte in den bedeutendsten Musiksälen der Welt.“ Menuhin kannte viele Mitglieder von Königshäusern. So wurde Benno Schollum nach Aufführungen in Madrid öfters von Königin Sofia von Spanien empfangen. „Ich war positiv überrascht von der ungezwungenen Atmosphäre und den angenehmen Gesprächen mit der charmanten Gastgeberin“, sagt der Kärntner, der Liederkurse an der Royal Academy in London gab und nach wie vor an der Wiener Musikhochschule lehrt.