Am Freitag ist die Deutsch-Matura am Prüfungsplan

„Mathe“-Noten werden ausgewertet

LH-Vize Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer betonen in den Maturabilanzen – die stets im Herbst stattfinden – immer wieder, wie gut Oberösterreichs Schüler im Bundesländervergleich in Mathematik und Angewandter Mathematik abschneiden. „Mathe“ war heuer am Mittwoch dran, da werten die Lehrer schon aus.