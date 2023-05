Große Trauer um Vorarlberger SPÖ-Urgestein

Keckeis stammte aus einem Eisenbahnerhaushalt und gehörte dem Landtag von 1974 bis 2004 an. In dieser Zeit hat er die Arbeit der SPÖ in Vorarlberg über viele Jahrzehnte maßgeblich mitgestaltet. 1974 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Vorarlberger Landtag gewählt. Bis 2004 war er durchgehend im Vorarlberger Landtag vertreten. Keckeis ist damit heute noch der am längsten dienende SPÖ-Landtagsabgeordnete im Ländle. Er war seit der Gründung des Volkswirtschaftlichen Ausschusses dessen Mitglied und dort auch langjähriger Obmann. In den Jahren 1993 und 1994 bekleidete Keckeis zudem auch das Amt des 2. Landtagsvizepräsidenten.