Chipriese TSMC plant erste Fabrik in Deutschland

Im März hatte Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, dass der Bau einer TSMC-Fabrik in Sachsen (Deutschland) in „greifbare Nähe“ rücke. Der taiwanische Konzern plant demnach ein Werk, in dem Halbleiter mit einer Größe von 22 bis 28 Nanometern produziert werden, wie sie in der Autoindustrie verwendet werden. „Das sind die Chips, die die deutsche Industrie braucht“, sagte die mit dem Vorgang vertraute Person.