Warum am Smartphone-Markt ein Chipkrieg droht

Der britische Chipdesigner ARM, dessen Übernahme durch den US-Chipkonzern Nvidia 2022 am Widerstand der Kartellbehörden scheiterte, soll nach dem Willen seines japanischen Besitzers Softbank profitabler werden - und bereitet daher seinen Börsengang vor, wie am Wochenende bekannt wurde. Acht bis zehn Milliarden US-Dollar soll dieser in die Kassen des Unternehmens spülen. Mit dem Geld will ARM in ein neues Geschäftsfeld vordringen, in dem das Unternehmen künftig seinen eigenen Kunden gefährlich werden könnte. Es droht ein Chipkrieg.