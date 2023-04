43 Milliarden für EU-Chipindustrie: Ist das genug?

Mit der Mega-Investition, auf die sich EU-Rat und -Parlament geeinigt haben, will man den Europäischen Marktanteil am Chipkuchen von unter zehn auf 20 Prozent im Jahr 2030 steigern und internationale Halbleiterkonzerne zum Bau neuer Fabriken in Europa animieren. Größen der Branche wie Intel und TSMC bekundeten bereits Interesse und erhalten durch die Förderoffensive nun Planungssicherheit. Allerdings nehmen andere Player mehr Geld in die Hand - und sind dabei schneller.