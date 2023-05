Experte fordert nun Alternativen zum See

Boote mit weniger Tiefgang, neue Konzepte

Für ein nachhaltiges Konzept für die Zukunft regte Zellmann, Leiter des Wiener Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung, einen Prozess mit monatlichen Treffen über zwei Jahre an. Als kurzfristige Lösung für Segler und Wassersportler sei der Umstieg auf Boote und Boards mit wenig Tiefgang möglich. Außerdem seien naturnahe Freibäder, in denen der See wie in Rust hauptsächlich als Kulisse dient, eine Alternative. Die immer wieder kolportierte Wasserzuleitung müsse diskutiert werden. Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth betonte die Wichtigkeit des Sees. Ohne ihn würden tausende Arbeitsplätze verloren gehen: „Gibt’s keinen See, gib’s keine Hotels, gibt’s keine Hotels braucht man keinen Tischler der das Hotel einrichtet. Lebensmittelhandel, Weinwirtschaft … alles wäre betroffen.“ Daher müsse die Zukunft des Sees gesichert werden.