Nur Geldstrafe: Steyrer soll Baby bedroht haben

Am Mittwoch musste sich ein aus der Karibik stammender Mann vor dem Landesgericht in Steyr verantworten. Der 36-Jährige soll laut Anklage seine Partnerin geohrfeigt, gebissen, geschlagen und einmal vergewaltigt haben. Nach der Geburt ihres Kindes soll der Mann dann sogar Frau und Baby mit einem Messer in der Hand bedroht haben.