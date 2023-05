Russische Truppen greifen gezielt Wohnhäuser an

Wie berichtet, forderte ein Raketeneinschlag in einem Wohnhaus in der ukrainischen Stadt Uman am Freitag viele Todesopfer. Weitere Menschen wurden verletzt. Auch in der Stadt Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk haben russische Marschflugkörper schwere Schäden verursacht und mindestens zwei Menschen getötet. Am Montag sind laut ukrainischen Angaben mehrere Zivilpersonen bei Angriffen im Osten des Landes getötet oder verletzt worden. Außerdem seien wieder zahlreiche Gebäude beschädigt oder komplett zerstört worden.