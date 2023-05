Ukraine: Russische Raketenangriffe rollen weiter

Militärische vs. zivile Ziele

Die russische Seite sprach lediglich von nächtlichen Raketenangriffen auf militärische Ziele in der Ukraine. Getroffen worden seien Waffendepots und Munitionsfabriken. Ein von Russland eingesetzter Behördenvertreter in der besetzten Region Saporischschja veröffentlichte Bilder des Großbrandes in Pawlohrad und erklärte, die russischen Streitkräfte hätten dort militärische Ziele angegriffen.