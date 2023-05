Suche nach Angler - im Bauch von Krokodilen

Obduktion der Tiere angeordnet

In der Nacht hätten Ranger des Umweltministeriums in der Nähe des Ortes, an dem der Mann zuletzt gesehen wurde, zwei gut vier und knapp drei Meter lange Exemplare der Reptilien entdeckt. Die Krokodile wurden eingeschläfert, um per Obduktion zu klären, ob sie den passionierten Hobby-Angler gefressen haben.